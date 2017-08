"Ze heeft intussen al zoveel meegemaakt, dat we die dag onvergetelijk voor haar wilden maken. Ze is zo’n kleine stoere meid", aldus moeder Roxana Meza op nieuwswebsite Inside Edition.

Intussen heeft het jonge meisje 4 chemosessies achter de rug en onderging ze een beenmergtransplantatie. Sinds de diagnose verbleef Emilie dus in het ziekenhuis. De ouders zullen nu proberen om haar thuis de nodige medische zorgen toe te dienen: "Er zullen nog heel wat afspraken volgen met verplegend personeel dat aan huis komt”, aldus de moeder, “We hebben nog een lange weg af te leggen."

Roxana: "We waren kapot van de diagnose. Het is best wel een uppercut te horen dat je 9 maanden oude kind kanker heeft."

Het John Hopkins All Children’s Hospital verlaten gaat gepaard met het luiden van een bel. Roxana: "Dat Emilie nu de bel mocht doen luiden, is onbeschrijflijk. Erg emotioneel. Het was een fantastisch gevoel omdat je je kind, dat geen enkele notie heeft van wat met haar gebeurt, dergelijke toestanden aankan. Als ouder heb je nochtans het gevoel dat je samen met haar de strijd aanbindt."

Het filmpje van Supergirl-Emilie laat intussen niemand onberoerd op het internet: