De Amerikaanse president is zoals bekend een grote tegenstander van de mainstream media in zijn land, zoals televisiezender CNN of de nationale kranten The New York Times en The Washington Post, die hij vaak als brengers van fake news afzet.

Het zou dan ook geen grote verrassing zijn mocht Trump uiteindelijk met een eigen nieuwsprogramma op de proppen komen. En dat heeft hij gisteren gedaan: op zijn Facebookpagina verscheen gisteravond een filmpje van zowat anderhalve minuut dat aangekondigd werd als "het nieuws van de week vanuit de Trump Tower in New York".

Zoals te verwachten was, lijkt het "nieuws van de week" in de eerste plaats een goednieuwsshow te worden die de prestaties van de president in de verf moet zetten. Zo vernemen we onder meer dat Trump sinds zijn aantreden al meer dan 1 miljoen banen gecreëerd heeft en het consumentenvertrouwen op zijn hoogste peil staat sinds 16 jaar.

Daarnaast was er ook nieuws over de Raise Act, een wet die de immigratie aan banden moet leggen en "Amerikaanse werknemers" een loonsverhoging zal opleveren, en over een "Medal of Honor" voor een held uit de Vietnamoorlog.