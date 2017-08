"In de Verenigde Staten worden nu twee opties overwogen. De ene is militaire indamming: de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging onklaar maken met allerlei (raket)afweersystemen. De andere is de meest radicale, een preventieve chirurgische aanval op een aantal doelwitten, maar daar zal Noord-Korea zonder twijfel op reageren met een aanval op doelwitten in voornamelijk Zuid-Korea en dan riskeer je echt wel een escalatie tot een totale oorlog.

"Dit is het meest gevaarlijke stadium in de Noord-Koreaanse crisis sinds de jaren 90. We mogen echt niet onderschatten wat de consequenties kunnen zijn van deze spanningen en als het misloopt dan gaan die gevolgen zich tot bij ons doen voelen. Als het echt tot een gewapende conflict komt, zullen de Verenigde Staten en Japan zeker een Europese inspanning vragen", zegt Holslag. "Er staat bijzonder veel op het spel."

Grote vraag is ook welke houding China zal aannemen. "Dat is voor mij koffiedik kijken. China zou de traditionele bondgenoot Noord-Korea kunnen bijstaan met wapens en andere steun, maar de Chinezen zelf geven meer en meer aan dat in geval van een crisis tussen Noord-Korea en Amerika ze vooral aan de zijlijn moeten blijven staan en ervoor zorgen dat de Amerikanen zich uitputten, zodat China op het einde tevoorschijn komt als de grote overwinnaar", besluit Holslag.