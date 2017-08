In de Koreaanse Oorlog (1950-1953) werd geheel het land verwoest, maar VS-president Harry Truman slaagde in zijn opzet om het conflict te beperken tot Korea. Hij ontsloeg zelfs zijn succesgeneraal Douglas MacArthur toen die het noorden van China daarbij wou betrekken.

Dit keer zal de oorlog wellicht niet beperkt blijven tot Korea. Kim Jong-un zal wellicht voor zijn ondergang zijn raketten afvuren op Amerikaanse bases in Japan en in de Stille Oceaan, waardoor ook andere landen getroffen zullen worden. Ook kwam China in 1950 militair tussenbeide om Noord-Korea te redden en niemand weet wat er gaat gebeuren als Zuid-Korea en de VS opnieuw naar het noorden zouden oprukken naar de grens met China.

Hoe dan ook komen bij een nieuwe oorlog drie van de vier belangrijkste economieën in Azië (China, Japan en Zuid-Korea) in het vizier van mogelijke schade. Dat zijn tegelijk de drie grootste investeerders in de rest van Azië, die nu verwikkeld zijn in een "investeringsrace" in Zuidoost-Azië. Het gaat dan om landen zoals de Filipijnen, Indonesië, Maleisië en Thailand, maar ook Indochina tot Sri Lanka en het oosten van Afrika. Ook bij een "beperkt conflict" in Korea, zouden die drie eerst in eigen land investeren en zou de ontwikkeling van het hele Verre Oosten onder druk komen te staan. Zou de economische opgang van Azië dan misschien niet teniet gedaan worden, dan zal die toch fors afgeremd worden en dat zou de levenskwaliteit van enkele miljarden mensen kunnen beïnvloeden.