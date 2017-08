De kantoren van de zender in Jeruzalem zullen gesloten worden, de journalisten ervan zullen er niet meer kunnen werken en de kanalen in het Engels en het Arabische zullen niet meer te zien zijn op de televisie.

Al-Jazeera, met thuisbasis in de Golfstaat Qatar, ontkent dat en zegt dat de zender neutraal is. Vreemd genoeg schakelt Israël zich nu in in een bredere boycot van Arabische landen tegenover Qatar en Al-Jazeera.

Zowel Saudi-Arabië als Jordanië hebben de kantoren van Al-Jazeera gesloten. Dat is een onderdeel van de economische en diplomatieke boycot van Qatar. De Saudi's hadden eerder de sluiting van de tv-zender geëist, maar dat is later teruggetrokken. De impasse tussen Qatar en de andere Arabische staten blijft dus voortduren.