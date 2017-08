Hittegolf in Italië: geen zomerse skipret meer op de Stelvio

Sinds jaar en dag kan er in de zomermaanden geskied worden op de 3.000 meter hoge Stelvio in de Italiaanse Alpen. Maar door de aanhoudende hittegolf en de povere sneeuwval van de afgelopen jaren is beslist om de pistes te sluiten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Hittegolf in Italië: geen zomerse skipret meer op de Stelvio

Sinds jaar en dag kan er in de zomermaanden geskied worden op de 3.000 meter hoge Stelvio in de Italiaanse Alpen. Maar door de aanhoudende hittegolf en de povere sneeuwval van de afgelopen jaren is beslist om de pistes te sluiten.