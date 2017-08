"Er zijn ongeveer 10 à 12 bedrijven die we inmiddels al hebben geruimd. Dat zijn ongeveer 300 à 350.000 kippen die we hebben geruimd, schat ik", zegt Johan de Rooij van Van Eck Bedrijfshygiëne, het enige bedrijf dat in Nederland instaat voor jet ruimen van de pluimveebedrijven.

"Zoals we nu gepland hebben zijn er nog een 30-tal bedrijven die we nog moeten doen. Dat gaat nog eens over 600.000 tot 1 miljoen kippen." Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er vorig jaar ruim 46 miljoen leghennen in Nederland.

Volgens Van Rooij lijden de kippen niet. "De stal wordt luchtdicht gemaakt, dan wordt er CO2 in gedaan en gaan de kippen slapen. Binnen een paar seconden zijn ze ook dood, want ze slapen eigenlijk gewoon in."