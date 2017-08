Een getuige spreekt over geweerschoten bij zonsopgang, maar volgens Diosdado Cabello, de vicevoorzitter van de socialistische partij van president Maduro, is "de situatie opnieuw onder controle". Bevestiging daarvan is er echter nog niet en het ministerie van Defensie is niet bereikbaar voor commentaar.

Wel is er intussen een video verspreid van een groep mannen in militair uniform. Eén van hen, die zich Juan Carlos Caguaripano noemt, is een gewezen kapitein van de Nationale Garde. Hij eist de "onmiddellijke oprichting van een overgangsregering". "Het is geen staatsgreep, maar een actie van burgers en militairen om de grondwettelijke orde in het land te herstellen en het land voor de totale vernietiging te behoeden".