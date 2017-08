De traumatische verdeling of "partition" had echter niet alle problemen opgelost. Pakistan bestond uit twee 1.500 kilometer ver van elkaar gelegen delen: West-Pakistan langs de Indus en Oost-Pakistan (in Bengalen of nu Bangladesh) aan de Ganges, beiden erg verschillend en door India gescheiden. Cultureel en historisch hadden die twee delen van Pakistan niet veel gemeen.

Er waren ook nog 560 "prinselijke staten" in principe geen deel van Brits-India, maar Britse protectoraten. Zij konden kiezen tussen aanhechting bij India of Pakistan; de meesten, onder andere de hindoevorstendommen van de Rajputs in Rajasthan, kozen voor India.

De nizam (islamitische heerser) van het zuidelijke rijk Hyderabad koos dan weer voor Pakistan, ook al was hij volledig omsingeld door India. Dat ging in tegen Mountbatten die ook geografische logica aan zijn verdeling wou toevoegen. In 1948 hechtte het Indiase leger Hyderabad in nauwelijks vijf dagen aan.

Jammu en Kashmir lag moeilijker. De rajah, een hindoe die heerste over 77% moslims, wou eerst niet kiezen, maar na een inval van pro-Pakistaanse stammenmilities, vroeg hij steun aan het Indiase leger dat maar al te graag tussenbeide kwam in ruil voor aansluiting. Ook Pakistan viel binnen in wat de eerste en onbesliste oorlog tussen de twee nieuwe landen werd, die eindigde met een verdeling van Kashmir, waarbij Pakistan een derde aanhechtte en India de rest.