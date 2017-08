Het vliegtuig is omgebouwd en vliegt nu als blusvliegtuigtuig voor Aero-Flite, een Amerikaanse maatschappij gespecialiseerd in het bestrijden van bosbranden.

Volgens de luchtvaartwebsite luchtzak.be is het toestel in juni 1997 afgeleverd aan Delta Air Transport, dat toen vluchten uitvoerde voor Sabena. Na het faillissement van Sabena kwam het vliegtuig in de vloot terecht van SN Brussels Airlines, dat in 2004 is opgegaan in Brussels Airlines.

Brussels Airlines is momenteel haar Avro-vloot aan het afbouwen. DE toestellen worden vervangen door modernere kleine jets of door grotere Airbus-toestellen.