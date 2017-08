Migranten blijven in groten getale proberen om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Dat blijkt uit de honderden mensen die dagelijks door verschillende instanties in de zee worden opgepikt uit bootjes.

Voor de Libische kust heeft de kustwacht gisteren, alles opgeteld, 826 migranten opgepikt. Dat gebeurde bij twee reddingsoperaties. Op drie opblaasbare bootjes en twee houten bootjes zaten mensen uit o.a. Libië, Marokko, Algerije, Soedan en Syrië opeengepakt. Zij werden teruggebracht en opgepakt.