Japanners herdenken atoombom op Hiroshima

In Japan is herdacht dat 72 jaar geleden een Amerikaanse atoombom viel op Hiroshima. Op 6 augustus 1945 om 8.15 uur lokale tijd liet een Amerikaans B-29-gevechtsvliegtuig de eerste atoombom op de stad vallen. De ontploffing kostte onmiddellijk het leven aan tienduizenden inwoners van Hiroshima. Tegen het einde van 1945 was de dodentol opgelopen tot 140.000.

