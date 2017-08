Kersvers minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) kan morgen meteen een ongerust telefoontje verwachten uit Duitsland. Zijn Duitse collega Schmidt is gealarmeerd omdat het FAVV al in juni weet had van een eerste besmetting van een pluimveebedrijf met het omstreden ontluizingsproduct Fipronil.

De Duitse minister van Landbouw zegt aan de Duitse omroep ARD dat hij ontgoocheld is in de Belgische autoriteiten omdat ze Duitsland niet snel en volledig op de hoogte hebben gebracht. De Duitsers maken zich zorgen over de besmetting en hebben al honderdduizenden eieren en eierproducten uit de rekken laten halen.