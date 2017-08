Dat China nu achter de sancties tegen Noord-Korea staat, laat zien dat het land de ernst van de huidige situatie inziet, verklaarde de Amerikaanse Onderminister van Buitenlandse Zaken voor Oost-Aziatische en Pacifische Zaken, Susan Thornton. Maar, zo stelde Thornton, het is aan Peking om ervoor te zorgen dat de sancties worden geïmplementeerd.

De VS zal er dus nauw op toezien of China, Noord-Korea's grootste handelspartner, die sancties zal naleven. Maar China heeft er ook belang bij dat Noord-Korea een luis in de pels blijft van de VS, stelt Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Want hoewel China ook gekant is tegen een uitbreiding van het Noord-Koreaanse kernarsenaal, zal het niet toestaan de VS haar militaire macht in de regio uitbreidt.