De vrouw had een foto-opdracht in Milaan. Toen ze in de studio aankwam, werd ze door twee mannen gedrogeerd en met handboeien in een reistas gestoken. Zo belandde ze in de koffer van een auto. De vrouw werd zes dagen lang vastgehouden in hut in een dorpje in de Alpen. Ze werd vastgeketend aan een kast in de slaapkamer.

Aan de manager van het model werd losgeld - een slordige 250.000 euro - gevraagd. Indien dat bedrag niet werd opgehoest, gingen de ontvoerders over tot een veiling van de vrouw op het dark web (deel van het internet dat niet in kaart is gebracht door zoekmachines als Google of Bing). De kidnappers waren niet aan hun proefstuk toe en hadden al andere veilingen met meisjes proberen te organiseren.

Uiteindelijk kon één man, een Pool die in het Verenigd Koninkrijk leeft, worden gevat aan het Britse consulaat in het bijzijn van zijn slachtoffer. Waarom ze daar stonden, is niet duidelijk. Naar zijn handlanger wordt naarstig gezocht.