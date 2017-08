Poetin op vakantie: een sportieve Russische kerel

De Russische president Vladimir Poetin heeft enkele vakantiedagen doorgebracht aan de oevers van het Baikalmeer in Siberië. Hij ging er vissen, wandelen in de ruige natuur, zwemmen in zijn blote bast. Of anders gezegd: Poetin liet zich weer van zijn sportiefste kant zien.

