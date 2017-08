Na de validatie van de uitslag van de verkiezingen door de opperste geestelijke leider Khamenei, kon de 68-jarige Rouhani de eed afleggen. Bij de plechtigheid was ook Europees Buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini aanwezig. Iran probeert goede banden te onderhouden met Europa, zeker nu de Verenigde Staten nieuwe sancties hebben afgekondigd.

Rouhani had dan ook een boodschap voor de Verenigde Staten. "De herhaalde schendingen door de Amerikaanse regering van haar engagementen en de nieuwe sancties kunnen een negatieve invloed hebben op het nucleaire akkoord van 2015 tussen Iran en de grote mogendheden", zei de president aan Mogherini.

Het is nu wachten op de nieuwe regering van Rouhani. Er doen al verschillende dagen geruchten de ronde dat de president geen vrouwen in zijn regering zou benoemen en dat er ook weinig plaats is voor de hervormingsgezinde figuren die hem hebben gesteund tijdens zijn verkiezingscampagne. Rouhani heeft twee weken de tijd om een nieuwe regering op de been te brengen.