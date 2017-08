Leo Varadkar is de eerste Ierse premier die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit en heeft een relatie met een man. Zijn aanwezigheid op de Gay Pride in Belfast viel niet in goede aarde bij leden van de grootste partij in Noord-Ierland, de conservatieve en protestantse DUP.

Varadkar is zich naar eigen zeggen bewust van het DUP-standpunt, tegen elke wetswijziging in verband met het homohuwelijk. "Ik ben hier niet om anderen uit hun even wicht te brengen, maar om hier mijn steun en de steun van mijn regering te betuigen voor gelijkheid voor álle burgers.

Volgens de Ierse premier is het aan het Noord-Ierse parlement om over de kwestie te beslissen. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat zijn die beslissing ten gepaste tijde zullen nemen, net zoals in andere West-Europese landen. In de Ierse Republiek zelf is het homohuwelijk twee jaar geleden gelegaliseerd na een referendum.

Noord-Ierland is de enige regio n het Verenigd Koninkrijk waar het homohuwelijk nog niet is goedgekeurd. De DUP heeft al meer dan eens pogingen tegengehouden om de wetgeving aan te passen.