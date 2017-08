De Darjeeling is een zwarte (volledig geoxideerde) of oolong (deels geoxideerde) thee die begin de 19e eeuw geïntroduceerd werd door Britse kolonisatoren. Nu zijn er 87 theetuinen in de streek die de naam Darjeeling mogen voeren. Daar werken meer dan 100.000 mensen, velen onder hen zijn vrouwen.

Jaarlijks halen die voor acht miljoen kilogram theeblaadjes van de planten. De eerste oogst of "first flush" in maart was al binnen voor de staking uitbrak, maar vanaf juni is er dus niet meer geoogst. Vooral die tweede oogstperiode is erg belangrijk. De meeste Darjeeling wordt uitgevoerd naar Europa, Noord-Amerika of Japan.

De producenten van Darjeeling vrezen dat veel consumenten van wat zo al één van de duurste theesoorten ter wereld, nu zullen uitkijken en wennen aan ander vormen van thee elders.