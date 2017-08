Kampeerders vluchten voor stortvloed

Na de aanhoudende regen van de jongste dagen is de streek van Mayer, in de Amerikaanse staat Arizona, getroffen door een stortvloed. Op deze beelden is te zien hoe kampeerders op de vlucht slaan voor het water.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

