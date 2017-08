Het verwondert dan ook niet dat de Russische president Poetin hier in de zomer zijn hengel wil uitgooien, met succes zo blijkt uit de foto's die de pers kon maken. Acht jaar geleden was Poetin al eens naar de bodem van het meer gereisd in een kleine duikboot.

Toch kon ook Poetin het onderwerp van de sterke vervuiling van het meer niet omzeilen. Ook hij kon vaststellen dat het meer "op tal van plaatsen extreem vervuild is". Het Baikalmeer "hoort toe aan de hele wereld", zei Poetin, en hij beloofde om de regering aan te zetten iets te doen aan de vervuiling ervan.

Vier jaar geleden heeft Poetin hier een grote papierfabriek uit de Sovjet-tijd laten sluiten, al had hij die eerder al wel heropend. Tegelijk worden milieuactivisten die rond Baikal campagne voeren, onder druk gezet of ervan beschuldigd "dat ze buitenlandse agenten zijn". Eén ngo, Baikal Wave, is al opgedoekt onder druk van de overheid.