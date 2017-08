Tradities zijn geen vastgeroeste wetenschappen. Zo is er al langer een roep naar verandering met argumenten als seksisme en discriminatie. Waar nu nog de mannen op de troon domineren, is een generatie aan koninginnen in aantocht met kroonprinses Elisabeth in eigen land, Amalia-Catharina in Nederland en Leonor in Spanje. De kwestie zal dus meer en meer vopduiken.

De eerste specifieke situatie doet zich in de toekomst voor in Zweden: het is uitkijken hoe kroonprinses Victoria de zaak zal aanpakken. Blijft haar man Daniel prins of breekt ze met de traditie en maakt van hem een koning? Of kiest ze voor de gulden middenweg: koning-gemaal? De traditie blijft dan behouden en het verschil tussen mannen en vrouwen is gelijkgetrokken.