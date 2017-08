Nog een president die geen vrede neemt met een dik pensioen, al is hij intussen al 84 jaar. Paul Biya volgde de vorige president Ahidjo op en stapelde de ambtstermijnen op. Dat er voor zijn 6e ambtstermijn in 2008 een grondwetswijziging nodig was, leek geen probleem. De conservatieve Biya zit stevig in het zadel in het stabiele land Kameroen. Die stabiliteit is een van de redenen waarom het westen de ogen sluit voor zijn autoritaire trekjes. Vooral verdedigers van holebi-rechten kunnen zich er maar beter gedeisd houden.