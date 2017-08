Aanleiding voor de operatie is het toegenomen aantal gewapende overvallen op vrachtwagens. Vorig jaar waren er 10.000 dergelijke overvallen.

Eind vorige maand had de Braziliaanse regering overigens 8.500 militairen naar Rio gestuurd bij een zoveelste poging om het geweld door criminele bendes en drugshandelaars in te dijken.

De schoonmaakoperatie die vanmorgen is begonnen concentreert zich op enkele krottenwijken in Meier, in het noorden van Rio, en in Jacarepaguá, in het westen van de stad. Een belangrijke verbindingsweg tussen het noorden en het westen is zelfs afgesloten voor alle verkeer. Volgens de lokale autoriteiten heeft de politie de opdracht gekregen om 40 criminelen aan te houden.

Gedurende de eerste zes maanden van het jaar zijn in Rio de Janeiro 3.457 mensen gedood, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft te maken met het toegenomen geweld tussen verschillende bendes drugsbendes, maar ook met schietpartijen tussen criminelen en de politie waarbij vaak onschuldige burgerslachtoffers vallen.