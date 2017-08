Veel presidenten gaven overigens de voorkeur aan hun eigen persoonlijke vakantieverblijf. Wie de hele tijd in de schijnwerpers staat in Washington D.C., zit ook eens graag gewoon thuis. Zo voelde George W. Bush zich het best in zijn vel in zijn eigen ranch in zijn thuisstaat Texas. Vader George H.W. Bush gaf de voorkeur aan zijn vakantiehuis in Kennebunkport, ook al in de groene staat Maine, ook al weer met zicht op de oceaan en een steiger om je boot aan vast te meren.

Ronald Reagan ging vaak uitblazen in zijn "Rancho del Cielo" in Californië en die andere Californiër Richard Nixon zat ook liefst in San Clemente of Biscayne Bay in diezelfde staat. Jimmy Carter voelde zich het best thuis in het officiële buitenverblijf van de presidenten in Camp David in de bossen van Maryland, niet ver van Washington (hieronder). Daar sloot hij ook nog eens een historisch vredesakkoord tussen Egypte en IsraëL