Met 80 procent van de stemmen geteld, staat Kagame aan de top: 98,75 Procent maar liefst. Dat is nog 5 procent meer dan bij de vorige verkiezingen 7 jaar geleden. Zijn twee tegenstanders halen samen slechts een goeie 1 procent . De nieuwkomer Philippe Mpayimana rijft 0,72% binnen. De groene Frank Habineza, de enige echte oppositiekandidaat, haalt nauwelijks 0,45%.

Ook de opkomst was zoals verwacht indrukwekkend. 97 procent van de Rwandezen is gaan stemmen, zegt de kiescommissie. De campagne was gedomineerd door Kagame's partij FPR, dat over een grote propagandamachine én geld beschikt. De anderen hadden zich met veel moeite kunnen kandidaat stellen. Nog andere kandidaten waren geweerd.

De overwinning van sterke man Kagame wordt door verschillende waarnemers anders geïnterpreteerd. Volgens de enen is hij nog altijd de grote held die het land uit het slop heeft gehaald na de volkenmoord in 1994. Voor de anderen is hij een dictator, die dissidenten laat opsluiten of vermoorden en heerst dankzij hem een regime van angst. Hij blijft in elk geval nog eens 7 jaar aan de macht. Vorig jaar werd na een petitie en een referendum de grondwet veranderd. Daardoor kon Kagame zich kandidaat stellen voor een derde ambtstermijn van 7 jaar en nog eens 2 termijnen van 5 jaar.