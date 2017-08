"Rwandese economische vooruitgang moet genuanceerd worden"

Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de steden in Rwanda. "De groeicijfers van de overheid kunnen bovendien op verschillende manieren geïnterpreteerd worden", zegt professor ontwikkelingsstudies Bert Ingelaere.

