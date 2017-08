Ari Harow was lange tijd een absolute vertrouweling van premier Netanyahu. Hij was onder meer zijn buitenland-adviseur en zijn kabinetschef. In 2015 nam hij ontslag omdat hij beschuldigd werd van gesjoemel in zijn privébedrijf.

Maar nu heeft hij een overeenkomst gesloten met justitie. In ruil voor strafvermindering en een fikse boete, zal hij getuigen tegen Netanyahu. Die wordt verdacht in twee zaken die los van elkaar staan. Eén gaat over illegale giften die hij en zijn familie van zakenlui zouden hebben gekregen, een andere gaat over een dispuut met een krant.