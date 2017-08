De rood-groene regering van de Duitse deelstaat Nedersaksen komt in de problemen doordat een lid van de groene partij overstapt naar de conservatieve partij. De regeringspartijen hadden namelijk maar een meerderheid van één zetel in het parlement van de deelstaat in het noordwesten van Duitsland.

Elke Twesten maakte haar beslissing bekend op een persconferentie. Ze was twintig jaar lang lid van de groene partij en had in het verleden samenwerking met de CDU niet uitgesloten. Dat is opmerkelijk, aangezien er grote verschillen bestaan tussen de ecologische en de conservatieve partij. Op federaal niveau zitten de groenen in de oppositie tegenover de CDU van Angela Merkel.