Op veel plaatsen in Zuid- en Centraal-Europa klimt het kwik momenteel tot boven de 40 graden Celsius. Gisteren was het 42 graden in Cordoba in Spanje. Het was even warm in Sicilië. In Kroatië was het woensdag iets meer dan 42 graden. De voorspellingen dit weekend gaan zelfs nog wat verder. Het kwik zou tot 46 graden klimmen in Italië en in delen van de Balkan. De hittegolf is nu al 4 dagen bezig en duurt wellicht nog tot volgende week woensdag.

De temperatuur komt zo erg dicht in de buurt bij de warmste ooit gemeten in Europa. Het record staat op 48 graden Celsius, gemeten in 1977 in de Griekse hoofdstad Athene. Het is van 2003 geleden dat de hitte nog zo extreem was. Op veel plaatsen is het nu 10 tot 15 graden warmer dan normaal tijdens deze periode van het jaar. In 2003 heeft de hittegolf 20.000 levens geëist, vooral oudere personen. In Frankrijk zijn toen tijdelijke mortuaria opgericht om de lichamen gekoeld te houden.