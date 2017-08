IJsberen zoeken verkoeling in de zoo van Boedapest

Het is vandaag een van de warmste dagen van het jaar in Hongarije met net geen 40° Celsius. De ijsberen in de zoo van Boedapest krijgen ijsblokken gevuld met fruit voorgeschoteld.

