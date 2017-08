De Grondwetgevende Vergadering moet een nieuwe grondwet schrijven en een staatshervorming voorbereiden. Onmogelijk te zeggen hoeveel tijd dat in beslag zal nemen, omdat het de constituante zelf is die dat zal bepalen. In 1999 werd er drieënhalve maand aan de grondwet geschreven. Volgens ingewijden zal er dit keer zeker een jaar werk zijn. President Maduro verzekert dat de tekst nadien zal worden goedgekeurd in een referendum, net zoals in 1999. De constituante krijgt ongelimiteerde macht en zal boven alle andere instituties staan, zelfs boven de president. Daarom is het uitkijken wie voorzitter wordt.

Van de 545 leden zijn er 364 territoriaal verkozen, één afgevaardigde per gemeente. De overige 181 verkozenen vertegenwoordigen acht sectoren: arbeiders, boeren & vissers, studenten, andersvaliden, inheemse volken, gepensioneerden, ondernemers & coöperatieven. Voor sommigen het bewijs dat de constituante een echte volksvergadering is, een voorbeeld van basisdemocratie om van onderuit, en vanuit alle lagen van de bevolking de immense problemen in Venezuela aan te pakken. Anderen benadrukken dat de verkiezingen werden gelimiteerd tot de sectoren waar Maduro nog steun geniet en de 5500 mensen die verkiesbaar waren dus allemaal in meer of mindere mate geaffilieerd zijn met de regering. Ook de oppositie (verenigd in een coalitie van een dertigtal partijen) was uitgenodigd om te participeren, maar koos voor de totale boycot. Welk initiatief er ook komt van de regering, de oppositie wil een absolute “regime change”.