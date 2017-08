Een bruine beer heeft een verzorger van het roofdierenpark Orsa Rovdjurspark in Zweden aangevallen. De 19-jarige medewerker stierf in het ziekenhuis. De beer, die twee jaar oud was, kreeg een dodelijke inspuiting.

De man maakte een habitat schoon, toen hij plots aangevallen werd door een beer, die een tunnel gegraven had onder een hek. Bezoekers, die dichtbij dieren aan het voederen waren, vluchtten weg uit de habitat en de medewerker werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed er aan zijn verwondingen.

In het park zitten er naast beren ook nog luipaarden, lynxen en wolven. Het is niet de eerste keer dat er een medewerker om het leven komt na een aanval door een van de dieren. In 2012 werd een medewerkster gedood door een roedel wolven.