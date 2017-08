Woontoren Dubai in lichterlaaie

In Dubai is de Torch Tower, getroffen door een felle brand. De 352 meterhoge Torch Tower, in het district Dubai Marina, telt 79 verdiepingen en is daarmee de op zes na hoogste woontoren ter wereld. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

