4.500 Rwandezen hebben in ons land gestemd voor presidentsverkiezingen

Ongeveer 4.500 Rwandezen hebben vandaag in Luxemburg, Luik en Brussel gestemd voor de presidentsverkiezingen in hun land. In Rwanda zelf wordt er pas morgen gestemd.

