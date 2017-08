"Een heel grote aankondiging": dat heeft Trump eerder vandaag beloofd tijdens de bijeenkomst voor fans en aanhangers in Huntington in West-Virginia later vanavond. The New York Times meent nu al te weten met welk nieuws de Amerikaanse president op de proppen zal komen: gouverneur Jim Justice van de Amerikaanse staat stapt over van de Democraten naar de Republikeinen.

