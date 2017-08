Fipronil, een middel om bloedluis te bestrijden heeft een grote crisis veroorzaakt bij kippenbedrijven in Nederland, Duitsland en België. Nadat is gebleken dat het product in eieren is terechtgekomen, worden eieren massaal uit de handel gehaald en worden kippenbedrijven geblokkeerd.

Hoeveel bedrijven in België precies geblokkeerd zijn, is niet precies geweten. Het zou gaan om een paar tientallen. In Nederland kunnen ze er sinds vandaag wel een exact cijfer op plakken: 147 van 180 bedrijven die onderzocht werden, meldt de Nederlandse omroep NOS op basis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Die autoriteit meldt ook dat alle besmette eieren intussen uit de schappen zijn gehaald.