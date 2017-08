Met de postkaartactie "Dear Europe’s Most Wanted fugitives - the Police want you back home this summer!" roept de Europese politiedienst Europol de hulp in van de burgers. "Criminelen nemen geen vrijaf van hun misdaden. Het is bewezen dat vakantiebestemmingen populaire schuilplaatsen zijn voor voortvluchtige misdadigers. Misschien hebben ze zelfs dezelfde bestemming als u gekozen."

Elk land mocht één postkaart sturen naar een gezocht crimineel, zo circuleren er 21 kaartjes in totaal. De bedoeling is dat de kaartjes zoveel mogelijk gedeeld worden op sociale media in de hoop dat het leidt tot een tip over waar de criminelen zich exact schuilhouden.

Voor België luidt de postkaart als volgt: "Beste Arthur, Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom terug en geniet ervan – we hebben een fijne verrassing voor jou in petto. Tot snel, de federale politie." De geadresseerde van het Belgische postkaartje is Arthur Nawrocki, die gezocht wordt in een grote drugszaak.