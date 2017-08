Jugend Rettet, de Duitse hulporganisatie die eigenaar is van de Iuventa, is een initiatief van enkele protestantse Duitse studenten. Via crowdfunding hebben ze geld verzameld om een oude Nederlandse vissersschuit te kopen, die plaats biedt aan 200 mensen. Naar eigen zeggen hebben ze intussen al 6.500 mensen gered.

Meestal draagt de Iuventa die mensen over aan andere, grotere schepen. Dat zou volgens de nieuwe Italiaanse gedragscode voor ngo’s die reddingsoperaties uitvoeren niet meer mogen. Maar die code wil Jugend Rettet niet tekenen. Volgens de Italianen vermijdt de Iuventa ook elke samenwerking met het commando van de Italiaanse kustwacht, dat alle reddingsoperaties op de Middellandse Zee coördineert.

Het onderzoek van het parket van Trapani wordt gevoerd tegen onbekenden, waarom is niet duidelijk. De aanklacht luidt “systematische begunstiging van clandestiene immigratie”. Maar van actieve mensensmokkel is geen sprake, zegt het gerecht. “We hebben gedrag vastgelegd dat erop wijst dat er ontmoetingen of contacten zijn met mensensmokkelaars,” zegt de procureur van Trapani Ambrogio Cartosio, “maar spreken van een gecoördineerd plan tussen de ngo en de Libische smokkelaars is onzin.” Want de Duitse organisatie haalt er geen financieel profijt uit, zegt het gerecht. Hun doel is duidelijk humanitair.

In Italië lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen ngo’s die verdacht worden van hulp aan mensensmokkelaars. De procureur van Catania, in het oosten van Sicilië, heeft al verschillende keren lucht gegeven aan zijn verdenkingen in de pers. Dat leidde tot verhitte debatten en zelfs een onderzoekscommissie in het Italiaanse parlement, maar bewijzen zijn daarvoor nooit geleverd. Het lijkt erop dat het dossier in Trapani sterker is.