De hoofdstad van het Spaanse eiland Mallorca in de Middellandse Zee heeft een nieuwe burgemeester en hij wil een einde maken aan de braspartijen van Duitse toeristen. Het is een nieuw doelwit, want deze keer blijven de Britten buiten schot. Antoni Noguera wil de Duitsers regels opleggen over hoe ze zich horen te gedragen.

De luchthaven van Palma de Mallorca heeft vorig jaar de capaciteit van vluchten per uur nog met de helft verhoogd. De luchthaven heeft zich aangepast aan de stijgende vraag van toeristen, maar in de stad verscheen tegelijk ook in graffiti de minder verwelkomende boodschap "tourists go home".

