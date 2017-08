Brug deels weggespoeld na zware overstromingen in Vietnam

Na zware regenval in het noorden van Vietnam zijn zeker 8 doden gevallen bij overstromingen. Zeker veertien anderen zijn nog vermist. Verschillende bruggen zijn weggespoeld, de wegen verkeren in erg slechte staat en bijna tachtig huizen zijn vernietigd of beschadigd. De weerdiensten voorspellen nog meer regen voor de regio in de komende dagen.

