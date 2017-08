Explosie legt gebouw van school in puin in de VS

In Minneapolis zijn vijf zwaargewonden afgevoerd na een explosie in een schoolgebouw. Bouwvakkers waren er aan het werk, nadat een gasgeur is opgemerkt. De brandweer zoekt nog twee vermisten.

