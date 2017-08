De goedgekeurde tekst geeft de regering de toestemming om via ordonnanties de arbeidswet te hervormen. Het parlement zet zichzelf zo buitenspel want dit betekent dat geen parlementair debat zal plaatsvinden. Enkel aan het begin en op het einde van de hervorming wordt het geconsulteerd.

De flexibilisering van Frankrijks rigide arbeidswet was een belangrijke campagnebelofte van Macron. Minister van Arbeid Muriel Penicaud verklaarde dat de ontwerpdecreten binnen enkele weken gepubliceerd zullen worden.

Momenteel vinden nog onderhandelingen plaats tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties over de details van de hervormingen. De vakbonden CGT en SUD hebben al opgeroepen tot acties op 12 september, terwijl radicaal links een "volksbijeenkomst" organiseert op 23 september. De hervorming gaat verder dan de zogenaamde "arbeidswet", die vorig jaar maandenlang sociale onrust veroorzaakte.

De stemming in de Senaat was de laatste stap in het parlementaire proces, en verliep vlot met 225 stemmen voor en 109 stemmen tegen. De Assemblée nationale, het Franse parlement, stemde gisteren al in met de hervorming.