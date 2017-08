Het welpje zag maandagochtend het levenslicht in een natuurpark in Sichuan, een provincie in het westen van het land. Het diertje is de eerste panda ooit die geboren wordt uit de combinatie van een moeder in gevangenschap en een vader in het wild.

Eind 2016 leefden wereldwijd nog 471 panda's in gevangenschap, wat het risico op inteelt serieus verhoogt. Chinese biologen proberen al een tijdje om wilde en gevangen panda's te laten paren, in de hoop om de genetische diversiteit en de gezondheid van de dieren te verbeteren.

De moeder van de babypanda, de 15-jarige Cao Cao, mocht daarom in maart en april twee maanden lang in de vrije natuur ronddwalen. Daar paarde ze met een wild mannetje, wat een welpje van 216 gram opleverde. Een naam kreeg het diertje nog niet.