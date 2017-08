In de wet is ook opgenomen dat directe familieleden van mensen die in de VS wonen, waaronder echtgenoten/echtgenotes en minderjarige kinderen, een voorkeursbehandeling blijven krijgen, maar dat dat niet meer het geval is voor volwassen kinderen of uitgebreide familie. Trump wil zo een einde maken aan de zogenoemde "kettingimmigratie".

Het nieuwe plan zal "de armoede doen afnemen, de lonen doen stijgen en de belastingbetalers miljarden dollars besparen", aldus de president.

Verwacht wordt dat het plan zowel door de Democraten als de Republikeinen sceptisch zal worden onthaald, al kan de steun van de president wel een positieve invloed hebben, aldus CNN.