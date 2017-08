Opvang vluchtelingen: nieuw kamp aan grens met ons land

Er is vandaag wat duidelijkheid gekomen over de nieuwe opvangplaatsen in Bailleul, op zo'n 5 kilometer van de Belgische grens. Het gaat om slechts 85 plaatsen voor migranten en asielzoekers.

