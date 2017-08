De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hadden eind juli met een overtuigende meerderheid ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland omdat het land ervan verdacht wordt de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten te hebben beïnvloed en wegens de Russische inmenging in het conflict in Oekraïne. Daarnaast legt de wet die Trump ondertekende extra sancties op aan Noord-Korea en Iran.

Naast nieuwe sancties, bevat de wettekst ook een bepaling die het voor Trump moeilijker maakt om de sancties tegen Rusland te verlichten. De president heeft er steeds voor gepleit om de betrekkingen met Rusland te verbeteren, ondanks de onderzoeken naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het was dan ook nog niet zeker of de president het decreet zou ondertekenen.

In een mededeling laat Trump weten dat zijn administratie de wet zal toepassen, maar dat hij wel bedenkingen heeft over de impact en de grondwettelijkheid van bepaalde artikels. Hij noemt de wettekst bovendien "zeer gebrekkig". Ook tast de tekst volgens hem de autoriteit van de president aan en kan hij de mogelijkheden van de VS om samen te werken met bondgenoten bemoeilijken. In de mededeling staan geen aanwijzingen dat Trump de wet wil omzeilen, maar hij zal wel aan zijn administratie vragen om de wet toe te passen "op een manier die consistent is met de constitutionele autoriteit van de president om buitenlandse relaties te onderhouden".

De Russische president Vladimir Poetin reageerde al op de sancties, die vooral gericht zijn tegen de Russische energiesector, door aan te kondigen dat 755 Amerikaanse diplomaten Rusland moeten verlaten. Ook de Europese Unie heeft kritiek op de sancties, omdat ze vreest voor haar gastoevoer, en een unilaterale actie veroordeelt.