250 euro voor een Portugese zeevruchtenschotel of 120 euro voor een typisch Portugees gerecht als bacalhau com natas (stokvis met aardappelen in een roomsaus, nvdr.)? Niet ver van de Praça do Comércio, een van de toeristische trekpleisters van Lissabon, bevindt zich een restaurantje dat klanten belachelijk hoge prijzen aanrekent.

Portugese media trekken aan de alarmbel nadat tientallen toeristen zich op social media zeer negatief hebben uitgelaten over het restaurant. “Waste of money” (geldverspilling), “Worst restaurant in Lisbon” (slechtste restaurant van Lissabon) en “Worst rip off restaurant ever” (grootste afzetterij ooit): het zijn enkele van de vele honderden commentaren op de website van Tripadvisor.

De klachten gaan terug tot mei vorig jaar, maar ondanks de vele waarschuwingen op social media en klachten bij de politie bleef het restaurant doorgaan met de afzetpraktijken. Het heette eerst "Portugal no Prato", maar heeft zijn naam veranderd in "Made in Correeiros".

Ondanks die naamsverandering zijn de afzetpraktijken blijven doorgaan. Toeristen worden op straat door een medewerker benaderd met het vooruitzicht op een heerlijke maaltijd tegen schappelijke prijzen (8 à 15 euro). Eenmaal je aan tafel zit, worden je nog heerlijker gerechten aangeprezen, waarbij de aandacht wordt afgeleid van de menukaart.

Na de maaltijd volgt de ontnuchtering. Veel klanten betalen de rekening omdat bij nader inzien de belachelijk hoge prijs voor de aangeprezen gerechten wel op de menukaart staat aangegeven. Anderen klanten verzetten zich daar tegen. Bij sommige lukt het om na veel onderhandelen de prijs te verlagen. Toch vindt Deco dat het om een “slinkse manier” gaat om klanten af te zetten. De consumentenorganisatie heeft een klacht ingediend bij de Portugese autoriteiten en gevraagd direct stappen te ondernemen tegen het restaurant.