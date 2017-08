"We onderzoeken momenteel of, en in welke omvang, de eieren van de betrokken bedrijven besmet zijn", zei een woordvoerder van KAT aan het Duitse persagentschap DPA.

Minister van Landbouw Christian Meyer van de deelstaat Nedersaksen heeft bekendgemaakt dat een bedrijf uit het graafschap Bentheim zelf had laten weten dat het getroffen was. Het bedrijf met zo'n 40.000 legkippen is geblokkeerd. Meyer is door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht dat vier pluimveebedrijven in Nedersaksen het schoonmaakproduct geleverd kregen. Die bedrijven zijn ook geblokkeerd.

"De pluimveehouders kan niets verweten worden. Het is op een andere plaats dat er iets misdadigs is gebeurd", zei de voorzitter van de controledienst KAT Friedrich-Otto Ripke aan de Neue Osnabrücker Zeitung. Ripke is ook voorzitter van de Duitse pluimveehoudersvereniging.

Eerder hadden de Nederlandse autoriteiten al miljoenen eieren teruggeroepen uit de handel, en ook in Noord-Rijnland-Westfalen werden al 900.000 eieren uit de winkelrekken gehaald.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had de boodschap gelanceerd dat men best voorlopig geen eieren meer eet, omdat de dosis fipronil te hoog is. Vandaag luidt de boodschap dat het alleen gaat over besmette eieren met de eicodes waarover de NVWA een waarschuwing heeft verstuurd.