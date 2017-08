Dagelijks vallen er in Afghanistan doden in de strijd tussen de regering van president Ashraf Ghani en de rebellengroepen. De belangrijkste daarvan zijn de taliban. Dat is een beweging met diepe wortels in het oosten en zuiden van Afghanistan en die erg veel steun heeft bij de Pashtun-bevolking.

De Verenigde Naties roepen de rebellengroepen in Afghanistan op om burgers te sparen. Het voorbije halfjaar zijn meer dan 1.600 burgers vermoord en bijna 3.600 anderen gewond geraakt. Zelfmoordaanslagen en andere aanvallen richten de ergste schade aan, en het zijn er steeds meer. Een vijfde van de burgerslachtoffers viel in de hoofdstad Kaboel. De talibanrebellen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de aanslagen.

Maar ook rebellengroepen die trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS zijn intussen actief in Afghanistan. Het gaat vaak wel om groepen die vroeger al aanwezig waren in Afghanistan. Door de endemische corruptie en de grote productie van drugs is er erg veel misdaad in Afghanistan. Buiten de hoofdstad Kaboel en enkele provinciehoofdsteden heeft de centrale overheid niet veel invloed.